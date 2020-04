Da, istina je: ovaj nepoznati neprijatelj i kriza neviđenih razmjera i brzine Europu su u početku zatekli donekle nespremnu. Još uvijek osjećamo posljedice tog kasnog početka. No Europa je danas čvrsto na nogama, ujedinjena neizmjernim suosjećanjem. U posljednjih smo nekoliko tjedana svjedočili da se umirovljeni liječnici i medicinske sestre javljaju na dužnost, a milijuni volontera čine sve što je u njihovoj moći da pomognu. Restorani dostavljaju obroke iscrpljenom medicinskom osoblju, modne kuće izrađuju bolničke kute, a proizvođači automobila proizvode respiratore. Ta je solidarnost zarazna – i temelj je naše Unije. Zahvaljujući tom poticaju, prava se Europa vratila u igru: Europa koja surađuje u ostvarenju onoga što nitko od nas ne bi mogao ostvariti sam… Popustili smo proračunska pravila kako bi nacionalna sredstva i sredstva EU-a mogla brzo doći do onih kojima su potrebna. To je institucijama EU-a i državama članicama omogućilo da stave na raspolaganje 2,8 bilijuna eura za borbu protiv krize, što je najveći takav iznos u svijetu… – piše Ursula von der Leyen. Cijeli tekst