Drugačije smo zamišljali prvi "Beam me up, Scotty" moment, ali i ovako je ok
Teleportacija i nije znanstvena fantastika, samo je u (kvantnoj) stvarnosti nešto drugačija
Iako je Star Trek popularizirao teleportaciju kao trenutačno premještanje materije, stvarna znanost krenula je drugim putem. Kvantna teleportacija ne prenosi fizičke atome, već njihova stanja koristeći fenomen kvantne spregnutosti. Budući da se kvantne informacije (qubiti) ne mogu kopirati bez promjene, ova tehnologija postaje ključna za razvoj superbrzih kvantnih računala. Umjesto putovanja na udaljene planete, teleportacija će nam omogućiti simulaciju molekularnog svijeta i rješavanje problema koji su za današnja računala nemogući. Priroda je u osnovi kvantna, a mi smo tek počeli upravljati njezinim najdubljim informacijama. Nat Geo