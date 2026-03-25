Teleportacija i nije znanstvena fantastika, samo je u (kvantnoj) stvarnosti nešto drugačija - Monitor.hr
Danas (18:00)

Drugačije smo zamišljali prvi "Beam me up, Scotty" moment, ali i ovako je ok

Teleportacija i nije znanstvena fantastika, samo je u (kvantnoj) stvarnosti nešto drugačija

Iako je Star Trek popularizirao teleportaciju kao trenutačno premještanje materije, stvarna znanost krenula je drugim putem. Kvantna teleportacija ne prenosi fizičke atome, već njihova stanja koristeći fenomen kvantne spregnutosti. Budući da se kvantne informacije (qubiti) ne mogu kopirati bez promjene, ova tehnologija postaje ključna za razvoj superbrzih kvantnih računala. Umjesto putovanja na udaljene planete, teleportacija će nam omogućiti simulaciju molekularnog svijeta i rješavanje problema koji su za današnja računala nemogući. Priroda je u osnovi kvantna, a mi smo tek počeli upravljati njezinim najdubljim informacijama. Nat Geo


Slične vijesti

02.01.2025. (16:00)

Eksperiment, opisan u časopisu Optica, dokazao je da se kvantne informacije mogu prenositi uz konvencionalne podatke bez smetnji. “To je nevjerojatno uzbudljivo jer nitko nije mislio da je to moguće. Naš rad pokazuje put prema kvantnim i klasičnim mrežama sljedeće generacije koje dijele jedinstvenu infrastrukturu optičkih vlakana. U osnovi, to otvara vrata guranju kvantnih komunikacija na višu razinu”, kažu istraživači koji su metodu uspješno iskušali na 30 km dugom optičkom kabelu. Eksperiment sad planiraju proširiti na veće udaljenosti s dva umjesto jednog para isprepletenih fotona kako bi time demonstrirali zamjenu isprepletenosti. Posljednje tjedne novosti iz svijeta znanosti koje donosi Bug.

05.01.2015. (20:07)

Interstellar

Uz pomoć visokoosjetljivih detektora čestica, nekih od najsnažnijih svjetskih lasera i dobre stare kvantne fizike, fizičari diljem svijeta protekle su godine došli do važnih spoznaja. Od otkrića eluzivnih čestica koje nastaju u središtu Sunca do teleportacije kvantnih podataka dalje nego ikad, ta su nam istraživanja pomogla da bolje razumijemo svemir i utabamo put za budućnost – kvantna računala, nuklearnu fuziju i još štošta. Kratak pregled donosi Business Insider.