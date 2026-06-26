Nije lijepo da nas netko gleda, a da nas barem ne pozdravi

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Teorija mračne šume: Što ako vanzemaljci postoje, ali namjerno se skrivaju?
Teorija mračne šume, koju je popularizirao kineski pisac Liu Cixin kroz svoje sf romane, zapravo je utemeljena pitanjima kojima se bave pojedine znanstvene grane i nudi hladno rješenje Fermijevog paradoksa. Ona pretpostavlja da je svemir pun civilizacija koje namjerno šute jer svako otkrivanje lokacije nosi rizik od uništenja. U kozmičkoj “mračnoj šumi” svatko je potencijalni lovac, a opstanak ovisi o neupadljivosti. Iako je riječ o misaonom eksperimentu, a ne dokazu, ova teorija ozbiljno mijenja naš pogled na slanje signala u svemir. Možda izvanzemaljci nisu odsutni, nego su samo dovoljno pametni da ne pale svjetlo u mraku. Geek