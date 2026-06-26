Nije lijepo da nas netko gleda, a da nas barem ne pozdravi

Teorija mračne šume, koju je popularizirao kineski pisac Liu Cixin kroz svoje sf romane, zapravo je utemeljena pitanjima kojima se bave pojedine znanstvene grane i nudi hladno rješenje Fermijevog paradoksa. Ona pretpostavlja da je svemir pun civilizacija koje namjerno šute jer svako otkrivanje lokacije nosi rizik od uništenja. U kozmičkoj “mračnoj šumi” svatko je potencijalni lovac, a opstanak ovisi o neupadljivosti. Iako je riječ o misaonom eksperimentu, a ne dokazu, ova teorija ozbiljno mijenja naš pogled na slanje signala u svemir. Možda izvanzemaljci nisu odsutni, nego su samo dovoljno pametni da ne pale svjetlo u mraku. Geek