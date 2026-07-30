Što ako su tamo, ali ne vrebaju?

U podcastu Neil deGrasse Tyson i Charles Liu raspravljaju o hipotezi mračne šume (iz romana Problem triju tijela), koja objašnjava Fermijev paradoks time da se svemirske civilizacije skrivaju kako ne bi bile uništene od strane naprednijih vrsta. Postoje deseci teorija zašto nas, prema hipotezi, vanzemaljci nisu posjetili – od težine međuzvjezdanog putovanja do mogućnosti da je inteligentni život u svemiru izuzetno rijedak. Jedna od pretpostavki je da se samoograničavaju glede kolonizacije: Čak i ako neka vrsta teži neprestanom širenju, svemirski resursi i nastanjivi planeti ipak su ograničeni. S vremenom bi takva ekspanzija nužno dovela do sukoba među samim kolonizatorima i urušavanja sustava pod teretom vlastite pohlepe, što je uzorak koji smo već više puta vidjeli kroz povijest ljudskih carstava na Zemlji. Pisali o tome nedavno i na Geeku