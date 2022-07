Ionako se od vrućina sklanjam sam

Kako bi svijet za to uopće imao šansu, potrebno je djelovati odmah, a vrhunac emisija stakleničkih plinova smije biti najkasnije 2025. godine. Za to će, kažu, biti nužne odlučne akcije vlada, kompanija i pojedinaca diljem svijeta – no, do sredine stoljeća ukupni trošak takvih akcija neće biti značajan. On će se zadržati na tek nekoliko postotnih bodova svjetskog BDP-a, što je mala cijena za spasiti klimu planeta i održati ga nastanjivim. Na crne prognoze o globalnom zatopljenju i štetnim emisijama nadovezao se i generalni tajnik UN-a António Guterres, izjavivši: “Neki vođe svjetskih vlada i kompanija govore jedno, a rade drugo. Jednostavno rečeno, lažu. A rezultati će biti katastrofalni”. Bug

Njegov jučer objavljeni video dosad je vidjelo zabrinjavajuće malo ljudi, ima tek 1,895 pregleda.