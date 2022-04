Hidrogenska bomba na kotačima

Za razliku od klasičnog električnog automobila Mirai se pogoni na gorive ćelije (engleski Fuel Cell, a u Hrvatskoj se nazivaju još gorivne ćelije ili gorivni članci). U gorivima ćelijama se kisik i vodik spajaju i tako nastaje električna energija. Kisik se dobiva izravno iz zraka, a vodik se treba napuniti u spremnik, slično kao što se to radi s plinom na našim benzinskim postajama. Jedina, ali velika razlika je da je pritisak plina u rezervoaru klasičnog LPG auta oko 10 Bara, a vodika čak 700 Bara. Mirai ima dva spremnika za smještenih u podnici vozila, a njihov ukupni volumen je čak 142 litre. To je dovoljno za oko pet kilograma vodika što je pak dovoljno da automobil pokreće oko 650 kilometara. Punjenje traje oko pet minuta. Mirai se tako vozi kao klasični električni auto. Kilogram vodika u Njemačkoj košta oko 9,5 eura, a to znači da na 100 kilometara potrošite otprilike 75 kuna. 24 sata