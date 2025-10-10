Retro nije mrtav, samo ima novi naglasak

Na šestom studijskom izdanju islandski bend pokazuje koliko se snage, svježine i veselja može pronaći u osvrtanju za glazbenom baštinom šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Inače, nameće se zaključak da je bend na novom izdanju odlučio preuzeti rizik te je osim već poznatih žanrovskih obrazaca upotrijebio i poneke nove, što je njihovu glazbu obogatilo neočekivanim slojevima. Osim autorske razrade već poznatih uzora – od Jefferson Airplanea i Led Zeppelina, pa sve do Jimija Hendrixa i Lynyrd Skynyrda – islandska ekipa samouvjereno širi horizonte, osvrćući se, prema vlastitom priznanju, i za ostavštinom The Allman Brothers Banda, još jednih velikana sedamdesetih godina prošlog stoljeća. U tom smislu, hard rock i psihodelični rock s progresivnim tendencijama – kao najvažniji temelji ovoga retro poduhvata – bit će nadograđeni elementima čije korijene možemo prepoznati u blues rocku te jazzu bliskoj slobodi i zaigranosti. Kažu na Ravno do dna