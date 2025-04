Kad si toliko velik da se o tebi snimi konceptualni album

Ambiciozan projekt Mikea Scotta priča životnu priču autodestruktivnog glumca i ugošćuje velike zvijezde među kojima su Steve Earle, Bruce Springsteen i Fionna Apple. Dennis Hopper nije samo jedan od onih divljaka koji su svojim autodestruktivnim ponašanjem postali zaštitnim licem kontrakulture šezdesetih, Novog Hollywooda i rock and rolla, već i njihov predvodnik. Čovjek koji je filmove snimao i režirao natripan, napušen, pijan i na kokainu, koji je u najgoroj fazi pio i tridesetak piva, dvije boce ruma i vukao do tri grama koke, lik kojemu je John Wayne prijetio smrću… Popis naoko seže u beskonačnost. Uzmemo li sve to u obzir, bilo je za očekivati da će se naći netko tko će životu i smrti ovog razbojnika posvetiti nekakav konceptualni album u nekom trenutku. Tu je zadaću na sebe preuzeo škotski kantautor Mike Scott, frontmen benda The Waterboys… Ravno do dna