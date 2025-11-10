Natrag u garažu

Duo The White Stripes osnovan je 1997. u američkom Detroitu, a uz Jacka na gitari, pozornicama je vladala i Meg White na bubnjevima. Premda su svi mislili da su brat i sestra, oni su bend osnovali već kada su bili u braku i tu su činjenicu tajili (iako su se ubrzo i razveli, 2000. godine). Jack White je nakon raspada The White Stripesa 2011. nastavio samostalno te je izgradio uspješnu karijeru, a svirao je u nekoliko bendova. Samostalno je objavio šest albuma od kojih je svaki dobio pohvale struke. Iako više ne djeluju pod tim imenom, Jack na turnejama redovito izvodi njihov opus, a iduće godine hrvatska publika će ga premijerno moći poslušati na INmusic festivalu. 24 sata… kod primitka nagrade Jack je održao govor bez Meg. UCR