Duboka ogorčenost prema neoimperijalističkoj Rusiji jača diljem bivšeg SSSR-a

Posljednjih mjeseci skupina je razvila ofenzivnu taktiku kako bi iskoristila veliki broj loše obučenih osuđenika koje je unovačila, dodaje britansko ministarstvo. Pojedini borci dobivaju pametni telefon ili tablet koji prikazuje naznačenu os napredovanja pojedinca i cilj napada postavljen na komercijalne satelitske fotografije. Zapovjednici ostaju u zaklonu i izdaju zapovijedi preko radija, informirani videozapisima iz malih bespilotnih letjelica. Pojedincima se naređuje da nastave planiranom rutom, često uz vatrenu potporu, a rjeđe uz oklopna vozila. Onim članovima Wagnera koji skrenu s ruta mimo zapovjedi prijeti se pogubljenjem po kratkom postupku. Ove brutalne taktike imaju za cilj sačuvati Wagnerovu rijetku četu iskusnih zapovjednika i oklopnih vozila, na štetu lakše dostupnih osuđenika-novaka koje Wagner procjenjuje kao potrošnu robu, ocjenjuju Britanci. Index

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 December 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 19, 2022