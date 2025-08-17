Ekranizacije računalnih igara mogu se pretvoriti ili u velike hitove poput, primjerice “The Super Mario Bros. Movie” iz 2023., ili postati katastofalni podbačaji poput lanjskog “Borderlands”. Činilo se da Minecraft nije bio baš idealna igra za ekranizaciju budući da nema neku strukturiranu fabulu, već je ono što u njoj stvoriš. S druge strane, to je tvorcima ostavilo prilično nesputane ruke, pa je i njihov film tako dobio priliku biti štogod oni u njemu stvore. Iako je s tehničke strane sve to izvedeno s dosta duha, a situacije u kojima se nalazi društvo koje predvode Jack Black i Jason Momoa uglavnom zabavne, ništa ne može prikriti činjenicu da je scenarij ovog filma toliko tanak da se ponekad čini da se i sami autori sprdaju s tom činjenicom. No, i autor članka za Ravno do dna priznaje da je u konačnici svojim blesavim šarmom nadmašio niska očekivanja.