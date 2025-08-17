I to bez 'Velikog praska'
Tinejdžer izgradio cijeli poznati nam Svemir u Minecraftu
Teenager Christopher Slayton built the ‘entire known universe’ in mine craft
— Science girl (@gunsnrosesgirl3) August 17, 2025
Teenager Christopher Slayton built the ‘entire known universe’ in mine craft
— Science girl (@gunsnrosesgirl3) August 17, 2025
Ekranizacije računalnih igara mogu se pretvoriti ili u velike hitove poput, primjerice “The Super Mario Bros. Movie” iz 2023., ili postati katastofalni podbačaji poput lanjskog “Borderlands”. Činilo se da Minecraft nije bio baš idealna igra za ekranizaciju budući da nema neku strukturiranu fabulu, već je ono što u njoj stvoriš. S druge strane, to je tvorcima ostavilo prilično nesputane ruke, pa je i njihov film tako dobio priliku biti štogod oni u njemu stvore. Iako je s tehničke strane sve to izvedeno s dosta duha, a situacije u kojima se nalazi društvo koje predvode Jack Black i Jason Momoa uglavnom zabavne, ništa ne može prikriti činjenicu da je scenarij ovog filma toliko tanak da se ponekad čini da se i sami autori sprdaju s tom činjenicom. No, i autor članka za Ravno do dna priznaje da je u konačnici svojim blesavim šarmom nadmašio niska očekivanja.
Microsoft i Merlin Entertainment nedavno su sklopili 110 milijuna dolara vrijedan ugovor o izgradnji tematskih atrakcija inspiriranih planetarno popularnim Minecraftom. Naime, kako prenosi Insider Gaming, Merlin Entertainment dotične namjerava izgraditi na dvije lokacije u SAD-u i Velikoj Britaniji, a cjelokupan sadržaj (vožnje smrti, suvenirnice, restorani itd.) bit će osmišljen u bliskoj suradnji s Mojang Studiosom. Nažalost, trenutačno nije poznato hoće li se raditi o zasebnim parkovima ili, pak, o tematskim zonama smještenima unutar nekih od brojnih zabavnih parkova u vlasništvu Merlin Entertainmenta poput Legolanda, Gardalanda ili Alton Towersa. Ako zaživi, projekt bi mogao otvoriti vrata posjetiteljima već za dvije ili tri godine. Bug
Jordan Maron zvijezda je neobična čak i za YouTube – pod imenom CaptainSparklez i pred velikom publikom 23-godišnji Maron igra Minecraft i trenutačno jako dobro od toga zarađuje – toliko da je nedavno kupio vilu u Hollywoodu vrijednu 4,8 milijuna dolara. Osim igranja, popularnost mu je donijelo to što od igrice stvara parodije glazbenih spotova (Minecraft Style, Viva la Vida…), zbog čega ga prati preko osam milijuna ljudi. 24sata