Danas (15:00)
Biznis, lova bez videotraka
Tjedni komentar i pregled vijesti iz svijeta makroekonomije i tržišta kapitala
- DZS je objavio kako je prošle godine ukupno završeno 16654 novih stanova, što je tek 0,6% više nego u 2023.
- U prvom polugodištu 2025. godine opći proračun RH je bio u manjku od dvije milijarde eura ili 2,2 posto BDP-a.
- Čini se kako turistički rujan protječe sjajno. Naročito je prva polovica rujna prošla odlično. U lipnju i rujnu iznosi fiskaliziranih računa rasli čak i po stopama od preko 20 posto.
- CROBEX i CROBEX10 pali su u proteklome tjednu za 1,2 posto odnosno za 1,0 posto nakon odlične prve polovice rujna u kojoj je CROBEX porastao za 4,5 posto.
- Šuška se da Žito kupuje Zvijezdu, sastavnicu Fortenova grupe
- Hrvatsko tržište kapitala živnulo, HANFA je Tokiću odobrila Prospekt
- U prvih 8 ovogodišnjih mjeseci prodaja BEV-a porasla je za gotovo četvrtinu Y/y, te su postigli udio od gotovo 16% u novoregistriranim automobilima (za usporedbu, u Hrvatskoj je udio istih 1 posto)
- Glavni američki dionički indeksi pali su u proteklome tjednu: S&P 500 za 0,3%, Dow za 0,2%, a Nasdaq za 0,7%. Od početka godine svi su ipak u više nego solidnom plusu: S&P 500 je porastao za 13,0%, Dow za 8,7%, a Nasdaq za 16,4%.
- Nvidia je objavila da je s OpenAI, tvorcem ChatGPT-a, sklopila strateško partnerstvo. Nvidia će postupno uložiti do 100 milijardi dolara u OpenAI
Mnogo opširniji pregled je na Ekonomskom labu, a napisao ga je Ivica Brkljača