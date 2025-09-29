Biznis, lova bez videotraka

DZS je objavio kako je prošle godine ukupno završeno 16654 novih stanova, što je tek 0,6% više nego u 2023.

U prvom polugodištu 2025. godine opći proračun RH je bio u manjku od dvije milijarde eura ili 2,2 posto BDP-a.

Čini se kako turistički rujan protječe sjajno. Naročito je prva polovica rujna prošla odlično. U lipnju i rujnu iznosi fiskaliziranih računa rasli čak i po stopama od preko 20 posto.

CROBEX i CROBEX10 pali su u proteklome tjednu za 1,2 posto odnosno za 1,0 posto nakon odlične prve polovice rujna u kojoj je CROBEX porastao za 4,5 posto.

Šuška se da Žito kupuje Zvijezdu, sastavnicu Fortenova grupe

Hrvatsko tržište kapitala živnulo, HANFA je Tokiću odobrila Prospekt

U prvih 8 ovogodišnjih mjeseci prodaja BEV-a porasla je za gotovo četvrtinu Y/y, te su postigli udio od gotovo 16% u novoregistriranim automobilima (za usporedbu, u Hrvatskoj je udio istih 1 posto)

Glavni američki dionički indeksi pali su u proteklome tjednu: S&P 500 za 0,3%, Dow za 0,2%, a Nasdaq za 0,7%. Od početka godine svi su ipak u više nego solidnom plusu: S&P 500 je porastao za 13,0%, Dow za 8,7%, a Nasdaq za 16,4%.

Nvidia je objavila da je s OpenAI, tvorcem ChatGPT-a, sklopila strateško partnerstvo. Nvidia će postupno uložiti do 100 milijardi dolara u OpenAI

Mnogo opširniji pregled je na Ekonomskom labu, a napisao ga je Ivica Brkljača