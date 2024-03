Znanstveni asistent, taj AI

Umjetna inteligencija (AI) postala je centralna tema brojnih rasprava, ali i sukoba. Dok je neki prihvaćaju kao revolucionarnu tehnologiju, drugi se bore protiv njezine sveprisutnosti. Generativna AI tehnologija, koja omogućava generiranje tekstualnog ili audiovizualnog sadržaja na temelju opisa korisnika, postala je popularna. No, njezina popularnost izazvala je zabrinutost među autorima diljem svijeta. Često se njihova djela koriste u bazama podataka AI-a bez njihovog dopuštenja, rezultirajući stvaranjem sadržaja koji je sličan originalnim djelima. Data poisoning, tehnika koja podrazumijeva unošenje zlonamjernih podataka u baze podataka AI-a, postao je ključan alat u borbi protiv njega. Kroz niz nevidljivih tehničkih radnji, ova tehnika sprječava AI modele da ispravno obrade informacije, što dovodi do generiranja nepouzdanih rezultata. Unatoč trenutnoj mogućnosti manipulacije AI-a, pitanje je koliko dugo će to ostati moguće. S razvojem tehnologije, AI postaje sve sofisticiraniji, što bi moglo otežati njegovo zavaravanje u budućnosti. (Media Marketing)