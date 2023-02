Najbolji čovjekov prijatelj i u ovome je NAJBOLJI

Hrvatska je dan nakon potresa poslala u Tursku tim za potragu i spašavanje sastavljen od 40 ljudi i 10 potražnih pasa. No za razliku od drugih europskih zemalja, Hrvatska je svoj tim poslala u konvoju kamiona i kombi vozila. Tako je hrvatski tim sa psima stigao na odredište tek u srijedu kasno navečer da bi odmah u četvrtak rano ujutro krenuli na teren. Josip Brozičević, pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), kaže: “Na pitanje zašto se nije išlo avionom ne znam odgovor. Meni je to, iskreno, bilo malo čudno jer je logično da potražni timovi sa psima idu avionom kako bi stigli što prije. To je dobro pitanje i na njega odgovor treba dati Ravnateljstvo civilne zaštite.” Tportalovi novinari zatražili su odgovor od Ravnateljstva CZ-a, ali ga još nisu dobili. Tportal. Zapovjednik hrvatskog tima Mladen Vinković: “U Antakyi nema vode, hrane, struje. Opasno je preko noći, ljudi nose pištolje.” Tportal