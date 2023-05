Arkadas, na turskom znači: prijatelj

U tužbi “Meksiko protiv Smith & Wessona i ostalih”, od kompanija se traži odšteta za nemar koji je doveo do visoke stope ubistava vatrenim oružjem u Meksiku i drugog nasilja, što se uglavnom može pripisati oružju prodanom u SAD-u i krijumčarenom preko granice. Značajna tvrdnja u tužbi Meksika je da se Zakon o zaštiti zakonite trgovine oružjem (PLCAA), koji sprječava tužbe protiv američkih kompanija za proizvodnju oružja, ne primjenjuje u Meksiku. U januaru ove godine, narodi Belizea i Antigve i Barbude sudu u Massachusettsu su podnijeli pismenu podršku tužbi Meksika, zajedno s nevladinom organizacijom Latinoamerička i karipska mreža za ljudsku sigurnost. Tvrde da protok oružja preko granice SAD-a i Meksika također povećava smrtonosno nasilje širom Latinske Amerike i Kariba. Savezne američke države Kalifornija, Delaware i New York nedavno su donijele zakone koji dopuštaju nastavak parnica protiv kompanija za proizvodnju oružja unatoč PLCAA-u. New Jersey razmišlja o sličnom potezu. Aljazeera