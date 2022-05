A kažu da je imao normalno djetinjstvo

DW je uspio kontaktirati troje stanovnika Mariupolja koji se međusobno ne poznaju i kojima je uspjelo napustiti grad u Donbasu. Sve troje su morali proći takozvane filtracijske logore koje je organizirala ruska vojska – logore u kojima se ljudi ideološki provjeravaju prije deportacije u Rusku Federaciju. “Dva tjedna kasnije od prijatelja smo doznali da u selu Bezimjanoje postoji mogućnost da sami obavimo inspekciju koja se odvijala u tri faze. U prvom šatoru jedan vojnik me zamolio da se skinem do gaća. Tražio je tetovaže i oružje. Onda mi je uzeo telefon i provjerio sve kontakte i fotografije. Pitao je: ‘Gdje ste živjeli i radili? Poznajete li nekoga iz puka Azov? Što mislite o politici Rusije i Ukrajine?’ U drugom šatoru ponovo su mi uzeli telefon i otiske prstiju. Također su me fotografirali. Posljednja etapa u trećem šatoru bila je najneugodnija”. Deutsche Welle