Ma jok, briši rukama kao ja... ili čekaj da se osuši

Borealne šume ključne su za naš planet jer pohranjuju 30% do 40% kopnenog ugljika. U novim rezultatima istraživanja, NRDC primjećuje da su velike tvrtke, uključujući P&G, Kimberly-Clark i Georgia-Pacific, dobile nedovoljne ocjene za vrhunske robne marke kao što su Angel Soft, Charmin, Cottonelle i Quilted Northern. Te tvrtke nabavljaju vlakna djevičanskih šuma iz primarnih borealnih šuma za svoje toaletne maramice. Drugi trgovci, uključujući Aldi, Lowe’s, Home Depot i Walmart, također su dobili nedovoljnu ocjenu za svoj toaletni papir. Primarne borealne šume, ona područja koja nikad prije nisu bila industrijski poremećena moraju se zaštititi ako želimo izbjeći katastrofalne klimatske promjene. Njihovo pretvaranje u toaletni papir je klimatski zločin, pogotovo kada to rade upravo one tvrtke koje se najviše trebaju zauzeti kako bi zaštitile našu budućnost. Green