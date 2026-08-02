Toni Milun objašnjava sve prednosti novog investicijskog računa - Monitor.hr
Danas (23:00)

Za deset godina svi ćemo biti milijunaši

Toni Milun objašnjava sve prednosti novog investicijskog računa

Toni Milun pozdravlja uvođenje Hrvatskog investicijskog računa te ističe kako će on biti posebno koristan osobama koje ulažu kratkoročno, primaju dividende ili koriste kamatonosne proizvode poput Flexible računa na Revolutu i Trading 212. Naglašava da će se postojeća imovina moći prenijeti na HIR i tako izbjeći porez pri budućoj prodaji. Također smatra da bi limite trebalo dodatno fleksibilizirati pa najavljuje prijedlog da se nakon šeste godine omogući dodatna uplata od 10.000 eura godišnje zbog inflacije. Na koncu zaključuje da će HIR pridonijeti većoj sigurnosti ulaganja i oživljavanju domaćeg tržišta kapitala. Prijedlog zakona trenutno je u javnoj raspravi. Poslovni


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Prekjučer (08:00)

Nije HIR, svi na burzu

Hrvatski investicijski račun donosi ulaganje bez poreza i birokracije uz obveznih 20% na Zagrebačkoj burzi

Ministarstvo financija od 1. siječnja  iduće godine planira uvesti Hrvatski investicijski račun (HRI) koji građanima i djeci omogućuje ulaganje uz potpunu poreznu olakšicu na dividende, kamate i dobit. Cjeloživotni limit uplata iznosi 200.000 eura, a nakon pet godina bez podizanja raste na 250.000 eura. Podizanje novca neoporezivo je u svakom trenutku. Svu birokraciju preuzimaju ovlašteni posrednici, a nadzor vode SKDD i Hanfa. Moguće je prenijeti i postojeće dionice. Država u prve dvije godine očekuje do 600 milijuna eura novih ulaganja. tportal