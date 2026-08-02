Za deset godina svi ćemo biti milijunaši

Toni Milun pozdravlja uvođenje Hrvatskog investicijskog računa te ističe kako će on biti posebno koristan osobama koje ulažu kratkoročno, primaju dividende ili koriste kamatonosne proizvode poput Flexible računa na Revolutu i Trading 212. Naglašava da će se postojeća imovina moći prenijeti na HIR i tako izbjeći porez pri budućoj prodaji. Također smatra da bi limite trebalo dodatno fleksibilizirati pa najavljuje prijedlog da se nakon šeste godine omogući dodatna uplata od 10.000 eura godišnje zbog inflacije. Na koncu zaključuje da će HIR pridonijeti većoj sigurnosti ulaganja i oživljavanju domaćeg tržišta kapitala. Prijedlog zakona trenutno je u javnoj raspravi. Poslovni