A možda je situacija takva da se satiričari ne moraju ni truditi

Nakon razočaravajuće 50. obljetnice, 51. sezona emisije Saturday Night Live donijela je prijeko potreban zaokret nabolje, piše Guardian. Odlazak Bowena Yanga i smanjena satnica Chloe Fineman otvorili su prostor mlađoj postavi, među kojom se kao nova zvijezda nametnula Ashley Padilla. Sezonu su obilježili upečatljivi skečevi, a apsolutni pobjednik je viralni hit “Auctioneers“, u kojem Matt Damon i Sarah Sherman maestralno glume kaubojski par pred razvodom koji svađu vodi brbljavim aukcijskim stilom. Damon je briljirao u još dva navrata: kao neugodni zamjenski učitelj u skeču “Substitute Teacher’s Goodbye” te kao paranoični otac u reklami za pijesak za mačke “Tidy Care Crystals“.

Među ostalim vrhuncima izdvajaju se Andrew Dismukes kao Uber vozač i skriveni rasta MC, Ryan Gosling koji raspravlja o bizarnim hotelskim troškovima tajanstvenog “Goo Goo Mana“, te finale u kojem je Willa Ferrella na sceni nakratko zamijenio njegov dvojnik, bubnjar Chad Smith. Političku oštricu sezone zadržali su skečevi “Mom Confession”, koji ismijava zakašnjelo kajanje Trumpovih glasača, te Colin Jost s nemilosrdnom imitacijom ministra obrane Petea Hegsetha u uvodnom skeču sezone.