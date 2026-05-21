Top 10 skečeva koji su spasili 51. sezonu SNL-a - Monitor.hr
Danas (13:00)

A možda je situacija takva da se satiričari ne moraju ni truditi

Top 10 skečeva koji su spasili 51. sezonu SNL-a

Nakon razočaravajuće 50. obljetnice, 51. sezona emisije Saturday Night Live donijela je prijeko potreban zaokret nabolje, piše Guardian. Odlazak Bowena Yanga i smanjena satnica Chloe Fineman otvorili su prostor mlađoj postavi, među kojom se kao nova zvijezda nametnula Ashley Padilla. Sezonu su obilježili upečatljivi skečevi, a apsolutni pobjednik je viralni hit “Auctioneers“, u kojem Matt Damon i Sarah Sherman maestralno glume kaubojski par pred razvodom koji svađu vodi brbljavim aukcijskim stilom. Damon je briljirao u još dva navrata: kao neugodni zamjenski učitelj u skeču “Substitute Teacher’s Goodbye” te kao paranoični otac u reklami za pijesak za mačke “Tidy Care Crystals“.

Među ostalim vrhuncima izdvajaju se Andrew Dismukes kao Uber vozač i skriveni rasta MC, Ryan Gosling koji raspravlja o bizarnim hotelskim troškovima tajanstvenog “Goo Goo Mana“, te finale u kojem je Willa Ferrella na sceni nakratko zamijenio njegov dvojnik, bubnjar Chad Smith. Političku oštricu sezone zadržali su skečevi “Mom Confession”, koji ismijava zakašnjelo kajanje Trumpovih glasača, te Colin Jost s nemilosrdnom imitacijom ministra obrane Petea Hegsetha u uvodnom skeču sezone.


Slične vijesti

07.02.2020. (12:30)

Kad je stvarnost satira, a satiričari pokazuju kako bi stvarnost trebala izgledati

Suđenje iz snova Donaldu Trumpu

Saturday Night Live priredio je pravo suđenje Trumpu, za razliku od one lakrdije bez svjedoka i dokaza u Senatu gdje nisu pobijene tvrdnje otpužbe, ali je čovjek svejedno oslobođen.

07.11.2017. (17:50)

DonAlec

Video: Odličan novi Saturday Night Live o Trumpu

Posljednji nastavak Saturday Night Live sprda se na račun Paula Manaforta, Trumpovog menadžera iz predsjedničke kampanje, koji je završio u kućnom pritvoru zbog sumnji u pranje novca i antiameričkog djelovanja, te Trumpovog puta u Aziju. Čak i bez tog političkog konteksta, epizoda je urnebesna, a Alec Baldwin opet rastura kao karikirani Trump. YouTube

30.09.2017. (18:00)

29 najboljih ‘Saturday Night Live’ skečeva svih vremena

23.05.2017. (23:36)

Aleluja!

10 najboljih skečeva iz najgledanije sezone Saturday Night Livea

https://www.youtube.com/watch?v=70i8gTb3fZQ
Da su loši političari dobri za komediju dokazuje ovosezonski Saturday Night Live koji nikad nije bio gledaniji unazad 23 godine, kao ni relevantniji. Rijetko tko nije vidio Aleca Baldwina kako glumi američkog predsjednika (ovdje sad već klasični video), a jednako su odlične i Melissa McCarthy kao Sean Spicer i Scarlett Johansson kao Ivanka Trump. Nova energija novog društvenog trenutka stvorila je neke klasike, a ovdje je 10 probranih skečeva iz 42. sezone američkog TV-showa. Guardian