Oba, oba su pala!

Da se Ukrajinci dobro znaju služiti protuzračnim oružjem pokazuje niz snimaka na društvenim mrežama, a tome svjedoči i 19-godišnji mladić Roman Glomba, kojeg je jučer odlikovao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Mladi vojnik je od početka rata uspio srušiti šest ruskih borbenih zrakoplova i jedan projektil. Sve je to učinio pomoću lako prijenosnog sovjetskog protuzračnog sustava „Igla“ s infracrvenim navođenjem. Zelenski mu je za zasluge uručio odlikovanje “Heroj Ukrajine”. Slobodna

Private Roman Glomba was awarded the title Hero of Ukraine for shooting down SIX enemy planes.

Our golden MANPADS.

Congratulations to our colleagues @ng_ukraine pic.twitter.com/OBIDk56zei

