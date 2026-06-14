Štedi prirodu i račun za struju

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Tradicionalne indijske metode za rashlađivanje stana funkcioniraju i u modernom interijeru
Prije modernih klima-uređaja, stanovnici Indije razvili su učinkovite, ekološke metode za borbu protiv ekstremnih vrućina koje se danas ponovno vraćaju u modu. Među šest ključnih tradicionalnih metoda ističu se khus zavjese od vetivera koje natopljene vodom hlade i vlaže zrak, te matke – porozne glinene posude koje prirodnim isparavanjem hlade pitku vodu. Učinkovitu regulaciju temperature pružaju i arhitektonska rješenja poput kuća s unutarnjim atrijem za bolji protok zraka te premazivanje krovova i zidova vapnom koje reflektira sunčevu svjetlost. Na kraju, korištenje namještaja od bambusa i trske te sadnja zelenila na verandama stvaraju ugodnu mikroklimu i prirodan hlad bez trošenja električne energije. Times of India, Jutarnji