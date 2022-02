Vodi se teška bitka za glavni grad Kijev, odjekuju eksplozije i čuje se pucnjava u gradu i u okolici. Najžešće borbe trenutno se vode u Vasilkivu, gradu 30 kilometara južno od Kijeva. Kijev je pod kontrolom ukrajinske vlade, a u središtu grada nema ruskih vojnika, rekao je kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko. Zelenski je zatražio da njegova zemlja, u svjetlu aktualnih događaja bude primljena u Europsku uniju. Nacional

❗️⚡On the Kyiv-Zhytomyr highway, a bridge next to Stoyanka village was blasted. Kyiv is cut off from Zhytomyr, the highway is blocked. #WARINUKRAINE #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/drudSIANnF

— Real news from Ukraine (@RealnewsfromUk1) February 26, 2022