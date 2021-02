Cijene u ugostiteljstvu se nisu statistički značajno mijenjale 10 godina, objašnjavaju ugostitelji zašto cijene nisu pale iako im je smanjen PDV. U to doba su ulazne cijene narasle i u konačnici ozbiljno nagrizle posao, te je to tek balansirano s tih 13% – skuplji su i energenti i voda, ali je najveći skok u cijenama dobavljača gdje su sve namirnice poskupjele od 25% do čak i više od 100%. Index