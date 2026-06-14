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Pedaliranje s pogledom
Tri države, dva kotača i jedno more: Biciklistička bajka Alpe-Adria
Biciklistička ruta Alpe-Adria (415 km) povezuje austrijski Salzburg s talijanskim gradom Grado na Jadranskom moru. Ova tehnički umjereno zahtjevna ruta idealna je za rekreativce i e-bicikle jer nudi savršen spoj alpskih vrhova, koruških dolina i mediteranske klime kroz 7 do 8 dana vožnje. Najveći usponi svladavaju se u prvom dijelu rute, dok najatraktivniji trenutak nudi 11-minutna vožnja vlakom kroz tunel masiva Hohe Tauern. Ulaskom u Italiju, ruta postaje znatno ravnija, a biciklisti uživaju u spektakularnim dionicama stare željezničke pruge pretvorene u staze, prolazeći kroz tunele i mostove sve do pješčanih jadranskih plaža. Pun kufer