Ne bi se šteli zameriti

Prva u Europi, Srbija će po želji Donalda Trumpa premjestiti svoje veleposlanstvo iz Tela Aviva u Jeruzalem uprkos rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 478 koja eksplicitno poziva članice UN-a da to ne učine. Gvatemala je pak SAD poslušala još prije 2 godine. S obzirom na izraelsko priznanje nezavisnoga Kosova, očekuje se da i ta država pošalje svoga predstavnika u Izrael. Ubrzana autokratizacija Srbije tako se nastavlja, a potvrđuju to i istraživanja švedskog Dem instituta koji je došao do zaključka da Srbija više nije demokracija, nego “izborna autokracija” kao nalošija država u Europi po stupnju autokracije. Al Jazeera