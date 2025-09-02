Još jedan filmski maraton
Trideseti rođendan STFF-a slavi se besplatnim projekcijama
Jubilarno, 30. izdanje STFF-a donosi bogat filmski program s besplatnim projekcijama na više lokacija. Festival otvara japanski film Javni bazen Numakage, dok ga zatvara višestruko nagrađivani peruanski Punku. Publici će biti predstavljene dvije svjetske premijere: Alma Blu i Lijepa i uredna soba, a premijerno će se prikazati i horor Exit Medea. U konkurenciji kratkometražnih filmova ističu se eksperimentalni radovi, s naglaskom na mlade autore. Sporedni programi obuhvaćaju filmove posvećene društvenim pitanjima, a posebnu pozornost privlači novi festival “Dunjine noći”, posvećen pionirki feminističkog filma Tatjani Dunji Ivanišević. Vizkultura