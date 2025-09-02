Još jedan filmski maraton

Film ‘Oscuro animal’ autora Filipea Guerreroa iz Kolumbije dobitnik je Grand Prixa na 21. Splitskom festivalu u kategoriji dugometražnih filmova, a Događaji u maglenoj komori Ashima Ahluwalia iz Indije pobijedio je u kategoriji kratkometražnih filmova (ovdje svi nagrađeni). U filmu ‘Oscuro…’ slike pričaju priču, jedva da se izgovori riječ dijaloga i ta se nijemost prenosi i na gledatelje (trailer), a ‘Događaji…’ na zanimljiv način prikazuju korelacija između procesa sjećanja i stvari koje su izgubljene, objasnio je žiri. Jutarnji