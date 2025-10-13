Kad toplina digne tlak

U Ministarstvu, kao ni u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (HERA) i HEP Toplinarstvu ne znaju koliko je točno razdjelnika ugrađeno, no stručnjaci procjenjuju da su u prosjeku ugrađena četiri razdjelnika po stanu, odnosno ukupno 408.000 uređaja. Prosječna cijena ugradnje jednog je 500 kuna, što znači da je za njihovu ugradnju potrošeno oko 204 milijuna kuna. Koliko tvrtke koje su razdjelnike ugradile zarade od naknade za očitanje također nitko od nadležnih ne zna. Brunata, jedna od tvrtki koja ugrađuje razdjelnike, naknadu za njihovo očitanje naplaćuje 25 kuna po radijatoru pa prema toj cijeni građani za očitanje 408.000 razdjelnika godišnje plate čak 10,2 milijuna kuna. Večernji