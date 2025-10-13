Kad toplina digne tlak
Trinaest godina rasprave o razdjelnicima: ušteda energije ili prijevara stoljeća?
Na okruglom stolu saborskog Kluba nezavisnih zastupnika ponovno je otvorena rasprava o razdjelnicima topline, obveznima od 2013. godine. Stručnjaci i predstavnici stanara tvrde da uređaji nisu donijeli pravedniju raspodjelu troškova ni stvarne uštede energije. Profesor Ivica Džeba ocijenio je da su propisi doneseni pod pritiskom lobija, dok predstavnici građanskih inicijativa traže poništenje svih ugradnji i zakona, pa čak i istragu USKOK-a zbog sumnji u organizirani kriminalni pothvat. N1