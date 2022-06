Došel sam se malo okupati vu vodi

Smještaj na Jadranu poskupio je u odnosu na prošlu sezonu od 10 do čak 50 posto, u restoranima i kafićima skuplje je u prosjeku za 20 posto, a osjetno je skuplje i gorivo. Tročlana obitelj sedam dana apartmana platit će 200 do 500 kuna više nego prošlog ljeta. Jedan obrok u restoranu svaki dan znači još šestotinjak kuna. Za put tamo i natrag po autocesti treba oko 400 kuna, otkriva Večernji list. Apartman za troje, primjerice, koji je prošle godine koštao 60-ak eura, sada stoji minimalno 66 eura na noć, a zbog dobre potražnje vjerojatnije i oko 70 eura. Oni koji idu na more, dakle, moraju ponijeti više novca nego lani. I to po osobi od nekoliko stotina, pa i do nekoliko tisuća kuna. Danica