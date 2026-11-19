Čelnici su u zajedničkoj izjavi najavili dijalog o smanjenju nuklearnih rizika, povećanje opskrbe naftnim derivatima, reformu UN-a te su poručili da međunarodni sudovi poput ICC-a moraju poštovati imunitet državnih dužnosnika. Dok je Putin sastanak ocijenio neočekivano dobrim, europski čelnici izrazili su zabrinutost zbog moguće podjele utjecaja na štetu manjih država. Index… analitičari upozoravaju na golem nesrazmjer u njihovim arsenalima. Prema procjenama Stockholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira (SIPRI), Kina raspolaže sa samo oko 620 nuklearnih bojevih glava, dok ih SAD i Rusija imaju po više od pet tisuća, zbog čega je Peking dosad uporno odbijao sudjelovati u pregovorima o razoružanju. Istodobno, summit u Shenzhenu održan je u sjeni oštre ruske retorike o „ponižavajućem padu Europe“ te neizvjesnosti oko daljnje američke pomoći Kijevu nakon što su demokrati preuzeli kontrolu nad Kongresom na nedavnim izborima na sredini mandata. Jutarnji