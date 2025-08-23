Tuđmanac se pretvara u burgerland: Stiže deseto izdanje Burger festivala Zagreb - Monitor.hr
Danas (19:00)

Ovo zahtjeva trening apetita

Tuđmanac se pretvara u burgerland: Stiže deseto izdanje Burger festivala Zagreb

Festival koji je utabao put raznolikim street food događanjima i desetljeće nakon pokretanja može se podičiti entuzijazmom, beskompromisnom kvalitetom i podizanjem ljestvice kreativnosti i gastro izvrsnosti svakim novim izdanjem. Etabliran je kao najuspješnije i najposjećenije street food događanje u cijeloj regiji s više od 150.000 posjetitelja tijekom deset dana trajanja. A da bi na desetu obljetnicu zasjao u dosad najraskošnijem i najslasnijem ruhu, pobrinut će se čak 16 kućica na Tuđmancu, od kojih će njih 14 predstaviti 50-ak različitih burgera. Mixer donosi više detalja


Slične vijesti

03.02.2019. (23:30)

Bolje nego u Americi

Odselio iz San Francisca, skrasio se u Šestanovcu

“Da bih u Americi živio na ovako prekrasnom mjestu trebao bih biti milijunaš, a ovdje je izolirana kuća u šumi najjeftinija!”, oduševljeno pogledava oko sebe Mike Čikeš, domaći Amerikanac koji se prije 11 godina odlučio vratiti korijenima u općinu u kojoj su smješteni njegovi prezimenjaci. Budući da u Splitu nije mogao naći dobar hamburger, pokrenuo je vlastiti biznis. Slobodna Dalmacija

16.09.2016. (12:14)

Najdraža kulturna manifestacija Homera Simpsona

Volite burgere? Nakon posla posjetite Zagreb Burger Festival!

Jučer je na zagrebačkom Strossmayerovom trgu počeo prvi festival posvećen – hamburgerima. Zagreb Burger Festival trajat će do 25. rujna, a svoj dolazak potvrdili su poznati restorani poput Maredo Grilla, ChevapRollsa, Brko & Brko, RougeMarina i Submarine BBQ-a. Osim u hrani, moći ćete uživati u bogatom glazbenom programu, panel diskusijama, nagradnim igrama i radionicama. Jutarnji