Ovo zahtjeva trening apetita

Festival koji je utabao put raznolikim street food događanjima i desetljeće nakon pokretanja može se podičiti entuzijazmom, beskompromisnom kvalitetom i podizanjem ljestvice kreativnosti i gastro izvrsnosti svakim novim izdanjem. Etabliran je kao najuspješnije i najposjećenije street food događanje u cijeloj regiji s više od 150.000 posjetitelja tijekom deset dana trajanja. A da bi na desetu obljetnicu zasjao u dosad najraskošnijem i najslasnijem ruhu, pobrinut će se čak 16 kućica na Tuđmancu, od kojih će njih 14 predstaviti 50-ak različitih burgera. Mixer donosi više detalja