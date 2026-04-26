Došli zbog Dioklecijana, ostali zbog ćevapa i pašticade
Turisti isprobali kultna splitska jela: Iskrene recenzije
U videu putujući par Sara i Ryan istražuju gastronomsku ponudu Splita, kušajući razna tradicionalna jela koja su ih oduševila:
- Burek i Soparnik: Dan su započeli mesnim i pizza burekom, nakon čega su na tržnici probali soparnik, opisavši ga kao češnjakasto i ukusno “jelo za siromašne” koje je postalo delicija
- Ćevapi: U kultnoj “Kanti Paulini” jeli su ćevape s ajvarom i kajmakom, proglasivši ih najboljom hranom nakon izlaska
- Crni rižot i Pašticada: U restoranu su uživali u kremastom crnom rižotu od sipe, a kasnije i u pašticadi s njokima koja ih je okusom podsjetila na bakinu kuhinju
- Pršut, sir i peka: Za kraj su kušali paški sir i pršut te hobotnicu ispod peke, koja ih je impresionirala mekoćom i aromom dima