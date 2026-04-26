Turisti isprobali kultna splitska jela: Iskrene recenzije
Danas (08:00)

Došli zbog Dioklecijana, ostali zbog ćevapa i pašticade

Turisti isprobali kultna splitska jela: Iskrene recenzije

U videu putujući par Sara i Ryan istražuju gastronomsku ponudu Splita, kušajući razna tradicionalna jela koja su ih oduševila:

  • Burek i Soparnik: Dan su započeli mesnim i pizza burekom, nakon čega su na tržnici probali soparnik, opisavši ga kao češnjakasto i ukusno “jelo za siromašne” koje je postalo delicija
  • Ćevapi: U kultnoj “Kanti Paulini” jeli su ćevape s ajvarom i kajmakom, proglasivši ih najboljom hranom nakon izlaska
  • Crni rižot i Pašticada: U restoranu su uživali u kremastom crnom rižotu od sipe, a kasnije i u pašticadi s njokima koja ih je okusom podsjetila na bakinu kuhinju
  • Pršut, sir i peka: Za kraj su kušali paški sir i pršut te hobotnicu ispod peke, koja ih je impresionirala mekoćom i aromom dima

Slične vijesti

26.11.2017. (09:07)

Tržnica pod krovom

Od sutra u Lidlu domaći proizvodi malih hrvatskih proizvođača

Lidl od sutra prodaje domaće slatke i slane delicije, pića i prirodnu kozmetiku malih hrvatskih proizvođača kojima će ovo biti prvi put da se prodaju u nekom trgovačkom lancu. Prodavat će se kulen, pršut, panceta, pečenica, sisačka salama, paški sir, škripavac, skuta, jogurt od kozjeg mlijeka, bućino ulje, rapska torta, orahnjača, paprenjaci, sok od aronije, razne rakije i likeri, prirodna kozmetika itd. Ponuda je kratkotrajna, do isteka zaliha, a iako kažu da su cijene odlične, nisu baš tako ludo niske – paški sir je 195 kuna (kilogram), šunka 250 kn, škripavac 67 kuna, mladi kozji sir 100 kuna, pečenica 110 kuna itd. Poslovni

12.12.2016. (21:36)

Ne uradi sam

Od tržnice do obiteljskog stola: Kuhani obrok za prezaposlene

Servis Jedem doma pokrenula je Zagrepčanka Željka Maras prije godinu dana, a danas u njemu 3 domaćice kupuju namirnice i spremaju domaće obroke za 25 ljudi, bilo na dnevnoj bazi ili za posebne prigode. “Obično se radi o ljudima koji ne stignu sami kuhati i obavljati shopping, ali vole domaću kuhinju po svom ukusu. Dnevno svaka domaćica kuha jednom klijentu, a ako se radi o malom kuhanju, onda stigne i dva. Klijentima mogu skuhati što god požele, no većina nema ideju što bi, pa ponuda jela na stranici servisa služi kao orijentir”, objašnjava Maras. Pun kufer