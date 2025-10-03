Nema tu popravnog rocka

Kazališni redatelj i glumac Miran Kurspahić u Pressingu N1 Petra Štefanića (video 54 minute):

– Zašto ste na Akademiji imali problema s profesorom Brankom Brezovcem, zašto Vas je stalno rušio na ispitu?

– Sve je počelo još 2004. kad smo Frljić, Božić i ja bili na trećoj godini i radili smo na produkciji. Bili su neizdrživi njihovi nedolasci i njihov nemar, pa samo odlučili objaviti otvoreno pismo koje smo uputili dekanu i objavili na teatar.hr-u. Kako je tada bila sezona kiselih krastavaca, mediji su nas prenijeli i ja sam kao najmlađi dobio po nosu.

– I kako je to završilo?

– Napravili su male kozmetičke izmjene, ali sve je ostalo isto. Ja sam se ostao je****t s njima, i dalje su me rušili. Pokrenuo sam jedan umjetniči projekt – “virtualni džihad” te sam ih preko virtualnih medija sustavno provocirao. Tada sam naučio, to sada vrijedi i za političare, da je medijski pritisak važan.