TV Eye - Explode: Džimi Barka hrvatskog rocka - Monitor.hr
Danas (18:00)

Nema tu popravnog rocka

TV Eye – Explode: Džimi Barka hrvatskog rocka

Kvalitetan frontmen može imati imidž kakav god želi dokle god uistinu posjeduje pjevački kvalitet i sposobnost transmisije emocija na publiku i to ponajviše glazbom, jer mu je glazba osnovni alat, tj. bar bi trebala biti. Miran Kurspahić pak kao da je svladao sve ono inače nebitno u rocku, ali nije ono najvažnije. Nije naučio pjevati. I tu stvar staje za bilo kakvu ozbiljnu analizu. Potpuno je nebitno što se on u vizualno-scenskom smislu pozicionirao negdje između Anthonyja Kiedisa i Glenna Danziga ad stoji iza albuma koji u sebi posjeduje nevjerojatne pjevačke greške. U glazbenom smislu album „Explode“ je potpuni ćorak, osim ako mu nije bila namjera nastaviti „slavnu falš tradiciju“ Florence Foster Jenkins ili Džimija Barke iz Pavlovićevog crnotalasnog klasika „Kad budem mrtav i beo“. Daleko talentiraniji glazbenici se bore za svoje mjesto pod Suncem, dok su TV Eye i Miran Kurspahić uspjeli diletantizam dovesti do mainstream prostora pod egidom ozbiljne rock priče Smatra Zoran Stajčić za Ravno do dna. Pozitivniju recenziju donosi Novi list.


16.06.2024. (12:00)

Tjeraju modu, makar sami

Rock’n’roll bend Mirana Kurspahića izbacio novi singl, u najavi drugi album

Prvi album je naišao na sjajne recenzije svih eminentnijih glazbenih kritičara. Priskrbio je i uvrštavanje u top 10 godišnje ljestvice albuma, kao i nominacije za Rock & Off nagradu za najveći prasak godine i nagradu publike. Sastav je u međuvremenu imao i zapažene nastupe. Dijelio je pozornicu s legendarnim the Cult na Šalati, the Godfathers-ima u Boogaloou, Električnome orgazmu u Tvornici, te svirao na brojnim drugim domaćim festivalima i samostalnim koncertima. Journal

14.04.2023. (20:00)

Nemiran Kurspahić

TV Eye – Kick It Out: natrag u garažu

Njihov debitantski album ni u kom slučaju ne daje naslutiti kako se garaža vraća u prve redove hrvatskog rocka; riječ je, dapače, o žanru koji danas teško da može biti dalje od ukusa i interesa šire publike, ali bi mogao i trebao zainteresirati sve kojima se sviđa ono što sviraju, primjerice, Erotic Biljan & His Heretics ili Detroit Groove Gang. Kick It Out je i prije izlaska izazvao više medijske pozornosti nego bilo što iz radionice Heretika i Groove Ganga, i to zahvaljujući svom frontmenu Miranu Kurspahiću, čije brojne ‘profesije’ i područja interesa (prvenstveno gluma) povremeno završe i na teritoriju zanimljivom i mainstream medijima. No, ovih jedanaest pjesama zaslužilo je da ih se čuje, usprkos mjestimičnim nedostacima. Ravno do dna

13.09.2018. (09:57)

Branitelj kulture

Miran Kurspahić: Medijski pritisak je važan

Kazališni redatelj i glumac Miran Kurspahić u Pressingu N1 Petra Štefanića (video 54 minute):
– Zašto ste na Akademiji imali problema s profesorom Brankom Brezovcem, zašto Vas je stalno rušio na ispitu?
– Sve je počelo još 2004. kad smo Frljić, Božić i ja bili na trećoj godini i radili smo na produkciji. Bili su neizdrživi njihovi nedolasci i njihov nemar, pa samo odlučili objaviti otvoreno pismo koje smo uputili dekanu i objavili na teatar.hr-u. Kako je tada bila sezona kiselih krastavaca, mediji su nas prenijeli i ja sam kao najmlađi dobio po nosu.
– I kako je to završilo?
– Napravili su male kozmetičke izmjene, ali sve je ostalo isto. Ja sam se ostao je****t s njima, i dalje su me rušili. Pokrenuo sam jedan umjetniči projekt – “virtualni džihad” te sam ih preko virtualnih medija sustavno provocirao. Tada sam naučio, to sada vrijedi i za političare, da je medijski pritisak važan.

25.04.2018. (20:50)

Svoga tela gospodar

Recenzija nove predstave: Autentično Kurspahićevo uživanje u izlaganju svog tijela

Jutarnji piše o novoj predstavi Mirana Kurspahića Fury Revolution Revival Tour koja igra u kazalištu &TD. “Najautentičnije je Kurspahićevo uživanje u izlaganju svog mišićavog tijela publici i stalnom mijenjanju kostima. Prema najavi, ovo bi trebala biti priča ‘o nastanku i padu jedne revolucionarne ideje’ odnosno o ‘glazbenom žanru koji i dan danas predstavlja otpor establish­mentu’, no čini se da su se autori puno više zabavljali blesavim kostimima i uživljavanjem u ulogu rock zvijezde nego razmišljanjima o revoluciji.” 100posto ima video reportažu o predstavi.

17.11.2016. (10:10)

Daske koje život znače

‘Teror tolerancije’ Mirana Kurspahića – teror verbalnog ekshibicionizma

Teror tolerancije redatelja i autora dramskoga teksta Mirana Kurspahića u Teatru &TD obećavao je mnogo. No, autorima ponekad svašta pada na um. Ideja propitivanja nametnutog uzajamnog poštovanja kategoričkom cenzurom činila se dosjetljivom na razini najave predstave, no tema zahtijeva nešto više od mutnih umovanja, privlačnih određenom dijelu publike naviknutom na nedostatak rafinirane psihologije likova i pedantne režije”, piše Arteist.

26.05.2016. (15:30)

Pogled sa pozornice

Goran Bogdan: Ni Šušak valjda nije bio imun na događaje u Vukovaru

Goran Bogdan glumi Gojka Šuška u novoj predstavi Pad Mirana Kurspahića, koja je zbog osjetljive tematike transkripata iz Vukovara prije pada podigla dosta prašine. “Pamtim Šuška još kao mali, iz Širokog Brijega. Nisam htio ulaziti u to je li krivac ili junak. Tražio sam neke ljudske osobine, razmišljao sam što je njemu u tom trenutku prolazilo kroz glavu. Nitko valjda nije bio imun na to što se događalo, tako ni Šušak”, kaže Bogdan u intervjuu za Jutarnji.

09.05.2016. (13:25)

Nezavršena priča

Paralelna priča o Vukovaru: JNA je na ulazu u Zagreb, Tuđman u podrumu

Predstava ‘Pad’ na “kazališno suvremen način… govori iz humane perspektive, bez mržnje i ogorčenja, ali jasno i beskompromisno tražeći odgovore”, piše T-Portal o novoj predstavi Mirana Kurspahića u ZKM-u. Tomislav Čadež kaže za ‘Pad’ da je “groteskan igrokaz o tome što bi bilo da je Hrvatska izgubila Domovinski rat”, što je naglašeno u trećem dijelu predstave gdje je Zagreb u opsadi i uskoro pada, a posebno hvali glumce i redateljev postupak razdvajanja pozornice i publike. Večernji piše da su pitanja iz predstave važna, ali da “nisu dovoljna za kazališnu predstavu”.

08.05.2016. (21:23)

Teatar apsurda

Kurspahić u Nu2: Oni se tuku za MUP, ne zanima njih kultura

Gost emisije Nedjeljom u dva bio je glumac i redatelj Miran Kurspahić. Na početku emisije govorio je o svojoj najnovijoj predstavi Pad u kojoj se bavi ratnim Vukovarom, a govorio je i o politici. “Mi se sada bavimo jednom apstrakcijom u Ministarstvu kulture koje nikog ne zanima, ono oko čega se tuku je MUP. Represivni aparat je njima bit svega”, rekao je Kurspahić i dodao da veće stranke nemaju pravi ekonomski program, pa se onda stvari logično svode na crvene i crne.

08.05.2016. (14:10)

Stvarnost i fikcija

‘Pad’: Predstava o padu Vukovara i njegovim posljedicama

Redatelj Miran Kurspahić na sceni ZKM-a predstavlja “Pad”, autorski komad koji govori o Vukovaru. Predstava se dijelom temelji na transkriptima Dedaković – Tuđman i drugoj dokumentarnoj građi. U prvom dijelu, koji je nazvan “Jastrebov pad”, redatelj koristi i autentične snimke iz opkoljenog Vukovara. Drugi dio nazvan je “Konačni pad” i u njemu je fabricirana 1993. s opkoljenim Zagrebom koji se našao u istoj situaciji kao i Vukovar 1991. Mladi Jastreb Branko Borković s glumcima je pričao o opkoljenom Vukovaru i padu grada kao savjetnik na predstavi. 24sata