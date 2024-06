Iza svakog uspjeha nalazi se dobra priča

“Priču koja vrijedi svakog slova” za tvrtku Marodi, vodećeg hrvatskog proizvođača suhe tjestenine, kojem je na čelu direktor Stjepan Marodi, potpisali su kreativni autori agencije Bruketa&Žinić&Grey uz sudjelovanje Komunikacijskog laboratorija koji tako postaje prva agencija u Hrvatskoj specijalizirana za PR nagrađena canneskim lavom. I to u godini kada slavi 20 godina postojanja. Istovremeno, za agenciju Bruketa&Žinić&Grey ovo je već drugi lav iz Cannesa. Festival kreativnosti ove je godine održan od 17. do 21. lipnja, a “Priča” iz Međimurja ponijela je brončanu medalju u kategoriji Print & Publishing. U okviru kampanje, ručno je napravljena zbirka od pet knjiga, a limitirana kolekcija oživjela je pet popevki: “Ljubav se ne trži niti kupuje”, “Dej mi, Bože, joči sokolove”, “Međimorje, kak si lepo zeleno”, “Vehni, vehni fijolica” i “Klinčec stoji pod oblokom”. U ovoj kampanji nije riječ samo o tjestenini, niti o pjevanju tradicijskih pjesama. To je kampanja koja govori o pripadanju i ljubavi – kazao je Žinić. Poslovni