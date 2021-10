Prolaze sjene, pričaj mi o...

Forumske Priče iz karantene i dalje žive. U 45. krugu Zadaćnica tema je bila Vidi me, a pobjedu je odnijela Sabaa s kratkom pričom Sjene. Konkurencija je bila gusta, a komentari na priču govore svoje. Vauuuu, scary shit. Lijepo i strašno kao vojska pod zastavama, da citiram dragog pisca. Baš me oduševila ova priča. Vidim slike, vidim sjene, osjetim melasu, sve vidim i sve osjetim, komentar je jedne forumašice. Uvijek čudna, sjene, duhovi, prelasci iz jednog u drugi svijet, ali zadnje vrijeme je značajno smanjila količinu krvi. Ova priča me sjetila jednog tvog završetka.. Sada se čeka novi krug, a zadat će je autorica pobjedničke priče.