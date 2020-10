Zapisi morskoga čovika

U 21. krugu Zadaćnica morska je tematika obuzela 13 forumaša, no unatoč skromnijem broju, priče su donijele svježinu mora i njegovu vječnu inspiraciju svaka je uobličila na svoj način, što se može vidjeti i po kometarima. Od fantastičnih elemenata, preko autobiografskih zapisa do pomalo publicističkog teksta koji je poentirao snažnim emocijama, ciklus je pokazao snagu mora i versatilnost teme. Među njima najviše se istaknuo poetski snažan, ali smirujući opis sinergije mora (čovika) i vjetra (žene) pisan u prepoznatljivu stilu Templarskog reda u priči “Čovik (more) i žena (ruža vitrova)” o čijem se senzibilitetu i jezičnoj istančanosti govori iz kruga u krug te je odnio pobjedu u ovom. Slobodna tema zadatak je novog ciklusa, dakle mašti na volju i pridružite se. Forum.hr