Ikona talijanske mode

Rođen 1934. u Piacenzi, napustio je studij medicine kako bi se posvetio modi. Godine 1975. osnovao je brend Armani, poznat po elegantnim krojevima i luksuznim tkaninama. Redefinirao je mušku modu 80-ih, odijevao holivudske zvijezde i stvorio globalno modno carstvo. Do kraja života ostao je na čelu svoje kompanije, zadržavši neovisnost i vjeran talijanskoj eleganciji. Njegova ostavština živi kroz brend koji nosi njegovo ime.