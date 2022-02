Poluge spasa

Bolji od mene kažu da je zlato najdugovječniji balon. I ako je to to, ako je zlato tableta protiv glavobolje, treba još samo pronaći lijek povjerenja. Od koga kupiti fizičko zlato, a da si siguran da si stvarno kupio zlato, a ne krivotvorinu ili zlatnu foliju ispod koje je tko zna koji metal? Jedna od ideja je odlazak u Austriju i kupnja dukata Franje Josipa. Još me prijatelj zafrkava da kako se ja, Slavonac – svaka slavonska snaša na nošnji ima pokoji dukat – odmah nisam toga sjetio – piše Tomislav Birtić. Express…