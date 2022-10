Broj jedan svih elemenata

Budući da Europska unija do 2035. godine planira zabraniti prodaju benzinaca i dizelaša, odnosno vozila koja pokreću fosilna goriva, automobilska industrija predstavila je sintetička goriva kao alternativu električnim vozilima koja bi mogla produžiti vijek trajanja vozila s unutarnjim izgaranjem. Ipak, nova istraživanja sugeriraju da ta tehnologija vjerojatno neće moći pokretati velik broj europskih vozila do toga datuma. Proizvođači sintetičkih ili e-goriva u Europi moći će opskrbljivati samo dva posto europskih vozila do 2035. godine. To je samo 5 milijuna vozila od ukupnih 287 milijuna. Veliki problem sintetičkih goriva je zasad ogromna potrošnja energije potrebna za njihovu proizvodnju. Revija HAK