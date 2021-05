U bombardiranju u pojasu Gaze stradala je i zgrada s uredima medijskih kuća, katarske televizije Al-Jazeere i novinskih agencija Associated Press te France Presse. Srušili su je izraelski projektili, prenosi 24 sata. Osim ureda, u zgradi su se nalazili i stanovi. O napadu su vlasnici i stanari zgrade bili unaprijed obaviješteni te su evakuirani na vrijeme. Prizor uništenja zgrade je samo jedan u nizu koji se odvijaju zadnjih dana u pojasu Gaze, u sukobu izraelske vojske i islamističkog pokreta Hamas. Vodeće svjetske agencije osudile su napad na urede medijskih kuća u Gazi, a SAD su od Izraelaca zatražile da u potpunosti zaštite novinare.

