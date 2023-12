Can i keep it, mum?

Koncept automobila-kapsule, predstavljen tijekom 2020. godine kao S-Class DIGITAL “My MBUX”, pronađen je na rubu šume u SAD-u, navodno spreman za recikliranje. Radi se o malenoj kapsuli, velikoj poput kompaktnog gradskog automobila. Mogla je primiti četiri osobe, bila je potpuno digitalizirana, prilagođena nekim sasvim novim iskustvima u vožnji – od 3D zaslona, preko glasovnog asistenta pa do različitih “pametnih” funkcija – sve u tom konceptu bilo je futuristički orijentirano. No, nakon toga My MBUX se više nije pojavljivao u javnosti, sve donedavno, kada ga je jedan slučajni prolaznik uočio na rubu šume pored američke Atlante. Autonet