Liberalizacijom tržišta naftnih derivata iz veljače 2014. ukinuta je formula za izračun najviše cijene naftnih derivata, no istraživanje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja pokazuje kako se marže trgovaca nisu povećale. Štoviše, one i dalje čine tek 5 do 10 posto cijene goriva, dok ostatak otpada na nabavnu cijenu (30-35 posto), trošarine – posebeni porez (40%) te PDV (20%). Marže su time i jedini segment prodajne cijene na koji trgovci mogu sami utjecati. Index