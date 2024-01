Slobodni i svoji

Samoća je proglašena modernom epidemijom, Britanija ima novu “ministricu samoće”, no BBC kaže da ima i puno mitova oko samoće – nabrojali su 5 najvećih:

1) Samoća je u izolaciji – usamljenost je osjećaj da nas nitko oko nas ne razumije i da nemamo smislene veze kakve bismo htjeli, ljudi se ponekad osjećaju usamljeno i kad nisu sami

2) Događa se epidemija samoće – udio starih ljudi koji proživljavaju kroničnu usamljenost nepromijenjen je unazad 70 godina, 6 do 13 posto starijih usamljeno je stalno ili većinu vremena

3) Samoća je uvijek loša – možda je to signal da potražimo nove prijatelje ili da pronađeno način da poboljšamo svoje postojeće veze

4) Samoća vodi lošijem zdravlju – zapravo nema znanstvene potvrde za ovo

5) Većina starih ljudi je usamljena – netočno, ljudi doživljavaju još jedan vrhunac usamljenosti u adolescentskoj dobi