U ime zdravog razuma

Mora se naglasiti da Udruga (U ime obitelji) sve to radi u okvirima koje određuje zakon. Njezino je pravo da to čini i da širi svoju ideologiju sredstvima koja joj stoje na raspolaganju, ali zanimljivi su i poučni instrumenti i metode kojima se služi, od referenduma do lobiranja i pritiska na javnost, medije i Akademiju. Ustvari, moglo bi se zaključiti da demokratski potkopavaju demokraciju zato što rade na ukidanju drugačijeg i kritičkog mišljenja i znanstvenog promišljanja stvarnosti. – piše Slavenka Drakulić u svojoj kolumni za Jutarnji.

Dođu dani kad se nađeš u tekstu Slavenke Drakulić. Šokiran sam i počašćen što se žena koju su prljavi moćni akteri (i njihovi vjerni lajavi psi) ove države doslovno otjerali u egzil zauzela za akademske slobode troje mladih znanstvenika iz Zagreba.https://t.co/IiglYKJzWi — Dario Čepo (@CepoDario) July 28, 2018