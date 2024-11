Unosan biznis - dok te ne uhvate

U Njemačkoj covid-potvrde izdaju i ljekarne, a upravo u njima najlakše je doći do nje krivotvorenom iskaznicom o cijepljenju. Iako azneni zakon predviđa zatvorsku kaznu do pet godina za cijeli proces, od izrade do korištenja krivotvorenih covid-potvrda, svaki tjedan imaju nove slučajeve, a krivotvoritelji su sve bolji pa je sve teže prepoznati falsifikate. Dosad su se krivotvorile markice na iskaznicama cijepljenja, no sad počinju izravno krivotvoriti QR kodove koji se unose u korona-aplikaciju, što je gotovo nemoguće prepoznati kao krivotvorinu. Deutsche Welle