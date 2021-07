Milijuni radnih mjesta uskoro će nestati jer će strojevi biti bolji i / ili učinkovitiji u tim poslovima od ljudi. To bi moglo dovesti do velikih političkih i društvenih nemira. Međutim, kao u bilo kojem valu strukturnih poremećaja zbog tehnološkog napretka, pojavit će se novi poslovi i zadaci prilagođeni ljudima. No oni možda nemaju previše zajedničkog s zadacima i okvirima tradicionalnog, stabilnog modela rada od devet do pet i njegovih varijacija piše Meshedsociaty i nudi brojne primjere zanimanja u ekonomiji dijeljenja, društvenim mrežama i digitalnim platformama.