TikTok Internacionala

Svijet uvelike kuka zbog drukčijeg pristupa radu generacije Z pa se već bilježe dramatični postoci prekida ugovora između uglednih poslodavaca i tzv. zoomera. No djeca samo uče na našim pogreškama. Broj nezaposlenih u dobi od 20 do 24 godine kontinuirano pada u Hrvatskoj i prepolovio se u posljednjih pet godina. Fokusirani na ravnotežu života i posla, cijene slobodno vrijeme i brže kažu “ne” nego prethodne generacije. Umjesto lojalnosti kompanijama, privrženi su liderima i traže osobni pristup. Tehnološki napredni, ali bez mnogo iskustva, očekuju mentorstvo i brzo napredovanje. U Hrvatskoj je stopa nezaposlenosti među mladima smanjena, no izazovi ostaju. Poslodavci koji ulažu u mentorski sustav i liderstvo lakše privlače i zadržavaju mlade talente, što je ključno za budućnost. Svijet na mladima ostaje, ali pitanje je: hoće li ga stari svijet razumjeti? Lider