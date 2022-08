"Ubijte nas, ali nas ne šaljite natrag"

„Ako i niste među njima, kao što ja nisam, pa i ako mislite da je to glupo, kao što ja mislim, valja opet cijeniti hrabrost i žrtvu i jednih i drugih, i Srba i Hrvata, i pamtiti tko su oni bili jer su oni željeli da to zapamtite. Ako vam je svejedno tko je Hrvat, a tko Srbin, ako to ne želite naučiti, tada i ne hoteći činite jednu vrstu etničkog čišćenja. Vaš je genocid intelektualne naravi, vi zaboravom istrebljujete narode. Istina, to je daleko ugodnije i čistije nego da ih istrebljujete kalašnjikovom, ali opet, ja mislim da to ne biste smjeli raditi. Valja te stvari naučiti i znati. Glupo je pretvarati se da one nisu važne, kad jesu“, piše Ante Tomić.