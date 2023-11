Budi kao Portugal

Share of energy consumption coming from renewables in 2021 (%):

🇸🇪 62.6

🇫🇮 43.1

🇱🇻 42.1

🇪🇪 38

🇦🇹 36.4

🇩🇰 34.7

🇵🇹 34

🇭🇷 31.3

🇱🇹 28.2

🇸🇮 25

🇷🇴 23.6

🇬🇷 21.9

🇪🇺 21.8

🇪🇸 20.7

🇫🇷 19.3

🇩🇪 19.2

🇮🇹 19

🇨🇾 18.4

🇨🇿 17.7

🇸🇰 17.4

🇧🇬 17

🇵🇱 15.6

🇭🇺 14.1

🇧🇪 13

🇳🇱 13

🇮🇪 12.5

🇲🇹 12.2

🇱🇺 11.7 pic.twitter.com/Itr58dOrNk

— European Commission (@EU_Commission) June 19, 2023