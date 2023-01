Numizmatičar Zlatko Viščević

Ima li puno lovaca u mutnom? Mislim na one koji iskorištavaju ljudsku pohlepu ili naivnost. – Ima. Poplava je novih trgovaca koji ljudima prodaju lažna obećanja da će ono što kupuju jednog dana vrijediti jako puno. Na primjer, kao da ja sad kažem da ovaj antički novčić vrijedi 1000 eura, a da će za pet godina vrijediti šest ili sedam tisuća. To se ne smije raditi! Ono što vam mogu reći je da je prije dvije-tri godine njegova vrijednost bila 300 eura, a sada je 700. Iz toga vi sami izvucite zaključak. Hoće li njegova cijena i dalje rasti? To nitko ne može znati. Sad imate ljude koji prodaju te famozne kovanice od 25 kuna s pričom da su sad na 70 eura i da će za deset godina vrijediti 700. To nije u redu, to nije etički! To se u numizmatici ne smije raditi. Što bi u numizmatičkom smislu bio pravi zgoditak da netko pronađe od novčanica i kovanica iz ove naše regije? – U prosincu 1918. nastala je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Prve novčanice zajedničke države izdane su 1919. godine. Bile su denominirane u dinarima i u krunama. Najveća novčanica bila je od 1000 dinara, odnosno 4000 kruna. U to vrijeme to je bio strašan novac. Prosječan čovjek nije ni znao da ta novčanica postoji, već su njome baratali samo najimućniji. Tiskano ih je jako malo i danas su te novčanice dosta vrijedne. Jako ih je teško pronaći. Na zadnjoj aukciji jedan primjerak dostigao je cijenu od 5300 eura. Možda bi se takve novčanice mogle naći u nekoj staroj kući. Tportal