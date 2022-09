Powered by HDZ

Riječ je o eksploataciji polja Romanovac koje se nalazi ispod Tulovih greda na području Općine Jasenice, koji spada pod dio ekološke mreže Natura 2000. Tvrtka Kamen d.o.o sa sjedištem u Obrovcu je na stranici Posao.hr objavila natječaj za posao radnika u kamenolomu. Budući da su po Zakonu o zaštiti prirode u parku prirode dopuštene samo one djelatnosti i zahvati kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i svojstva, što eksploatacija kamena to svakako predstavlja, Faktograf je zanimao odgovor kako je to moguće. Odgovor leži u odluci koju je u travnju 2017. godine donijelo Ministarstvo državne imovine, odnosno Povjerenstvo pod kojim je tada predsjedavala Martina Dalić. Iz PP Velebit tvrde kako se ne bi trebali aktivirati ni stari kamenolomi, a kamoli novi.